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МИД КНР потребовал от США отказаться от контактов с армией Тайваня во избежание эскалации

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пентагон должен прекратить поддерживать межармейские контакты с Тайванем во избежание повторной эскалации напряжённости.
МИД КНР потребовал от США отказаться от контактов с армией Тайваня во избежание эскалации
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«Мы настаиваем, чтобы американская сторона... прекратила официальное взаимодействие с Тайванем, а также военные контакты в любой форме, перестала вмешиваться в тайваньский вопрос и создавать факторы, которые приведут к очередной эскалации напряжённости в Тайваньском проливе», — цитирует его ТАСС.

Ранее Министерство коммерции Китая внесло американские компании Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense в список неблагонадёжных после того, как они начали поставки вооружений Тайваню.

Как ранее заявили в китайском Минобороны, продажа США оружия Тайваню является грубым вмешательством во внутренние дела КНР.

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