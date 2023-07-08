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Вице-премьер Госсовета КНР выразил озабоченность антикитайскими санкциями США

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Вице-премьер Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэн на встрече с главой Министерства финансов США Джанет Йеллен выразил озабоченность антикитайскими санкциями со стороны Вашингтона.
Вице-премьер Госсовета КНР выразил озабоченность антикитайскими санкциями США
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

«Китай считает, что обобщение понятия национальной безопасности не способствует нормальным экономическим и торговым обменам», — цитирует вице-премьера «Синьхуа».

Как отмечает агентство, китайская сторона выразила обеспокоенность санкциями и ограничительными мерами США в отношении КНР.

Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что китайская сторона ожидает от США конкретных мер для улучшения торгово-экономических отношений между двумя государствами.

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