Вице-премьер Госсовета КНР выразил озабоченность антикитайскими санкциями США

Вице-премьер Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэн на встрече с главой Министерства финансов США Джанет Йеллен выразил озабоченность антикитайскими санкциями со стороны Вашингтона.

«Китай считает, что обобщение понятия национальной безопасности не способствует нормальным экономическим и торговым обменам», — цитирует вице-премьера «Синьхуа».

Как отмечает агентство, китайская сторона выразила обеспокоенность санкциями и ограничительными мерами США в отношении КНР.

Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что китайская сторона ожидает от США конкретных мер для улучшения торгово-экономических отношений между двумя государствами.