Вице-премьер Госсовета КНР выразил озабоченность антикитайскими санкциями США
- AP
- © Mark Schiefelbein
«Китай считает, что обобщение понятия национальной безопасности не способствует нормальным экономическим и торговым обменам», — цитирует вице-премьера «Синьхуа».
Как отмечает агентство, китайская сторона выразила обеспокоенность санкциями и ограничительными мерами США в отношении КНР.
Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что китайская сторона ожидает от США конкретных мер для улучшения торгово-экономических отношений между двумя государствами.