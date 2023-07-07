Премьер Госсовета Ли Цян: миру нужны стабильные отношения между Китаем и США
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Об этом политик сказал в ходе встречи с главой Министерства финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен.
«Миру нужны в целом стабильные китайско-американские отношения», — цитирует его ТАСС.
По словам Ли Цяна, от стабильных отношений США и Китая зависит будущее человечества.
Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что китайская сторона ожидает от США конкретных мер для улучшения торгово-экономических отношений между двумя государствами.