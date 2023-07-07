Премьер Госсовета Ли Цян: миру нужны стабильные отношения между Китаем и США

Премьер Госсовета Китая Ли Цян выразил уверенность, что мир нуждается в стабильных отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Об этом политик сказал в ходе встречи с главой Министерства финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен.

«Миру нужны в целом стабильные китайско-американские отношения», — цитирует его ТАСС.

По словам Ли Цяна, от стабильных отношений США и Китая зависит будущее человечества.

Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что китайская сторона ожидает от США конкретных мер для улучшения торгово-экономических отношений между двумя государствами.