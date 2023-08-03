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Китайский посол: действия НАТО в АТР направлены против России и Китая

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Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что действия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) направлены против России и Китая.

Как он отметил в интервью ТАСС, американские власти уже сумели создать в регионе военный блок AUKUS и механизм QUAD, а также иные «мелкие группировки».

«Теперь они хотят ввести в АТР военную организацию НАТО в целях интеграции системы европейских и азиатских альянсов для разделения расходов и давления, чтобы США могли подавлять и сдерживать Китай и Россию, поддерживать глобальную гегемонию», — подчеркнул посол.

По его словам, США манипулировали НАТО, чтобы альянс раздул так называемую «китайско-российскую угрозу», создав тем самым предлог для продвижения НАТО в АТР.

Ранее Чжан Ханьхуэй заявил, что альянс НАТО стал главной причиной обострения кризиса на Украине.

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