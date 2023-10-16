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Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной

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Российский президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, если украинская сторона отменит декрет, запрещающий вести мирные переговоры.
Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной
  • РИА Новости

Он отметил, что в России высоко ценят предложения Китая по мирному урегулированию на Украине.

Путин считает предложения Пекина вполне реалистичными. Президент России заявил, что они могли бы быть положены в основу мирных договорённостей. 

При этом он напомнил, что в Киеве не желают вести какие-либо переговоры, а Владимир Зеленский издал декрет, запрещающий вести с Россией мирные переговоры.

«Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят да ещё и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры?» — заявил президент.

Он объяснил, что если украинская сторона хочет переговоров, то ей начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к диалогу.

«Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что ВС России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.

Путин также заявил, что Киев готовит новые наступательные операции на отдельных участках, но в целом его контрнаступление «провалилось полностью».

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