Узнать больше

Путин: ВС России улучшают своё положение практически по всему фронту в зоне СВО

Короткая ссылка
ВС России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин: ВС России улучшают своё положение практически по всему фронту в зоне СВО
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Как он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», то, что происходит в данный момент на всём протяжении линии соприкосновения, называется «активная оборона».

«Наши войска улучшают своё положение практически на всём этом пространстве», — сказал президент.

Он уточнил, что это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направлений.

Путин также заявил, что Киев готовит новые наступательные операции на отдельных участках, но в целом его контрнаступление «провалилось полностью».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить