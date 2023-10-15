Путин: ВС России улучшают своё положение практически по всему фронту в зоне СВО
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Как он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», то, что происходит в данный момент на всём протяжении линии соприкосновения, называется «активная оборона».
«Наши войска улучшают своё положение практически на всём этом пространстве», — сказал президент.
Он уточнил, что это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направлений.
Путин также заявил, что Киев готовит новые наступательные операции на отдельных участках, но в целом его контрнаступление «провалилось полностью».