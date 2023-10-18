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Десантники при помощи FPV-дрона уничтожили группу солдат ВСУ в районе Вербового

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Военнослужащие ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили группу военных ВСУ, укрывшихся в блиндаже опорного пункта в районе Вербового в Запорожской области.
Десантники при помощи FPV-дрона уничтожили группу солдат ВСУ в районе Вербового
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в ведомстве, подразделения новороссийских десантников применяют БПЛА для уничтожения скоплений личного состава Вооружённых сил Украины в укрытиях, расположенных в лесопосадках.

Так, оператор заметил трёх украинских военнослужащих, укрывшихся в блиндаже опорного пункта в районе населённого пункта Вербовое в Запорожской области, и направил FPV-дрон для их уничтожения.

Кроме того, ранее артиллеристы Центрального военного округа уничтожили кочующий украинский танк на Краснолиманском направлении.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска уничтожили несколько десятков украинских военных при пресечении трёх атак противника в районе села Вербового в Запорожской области.

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