Рогов: ВС России ликвидировали несколько десятков солдат ВСУ и танк у Вербового
«В трёх волнах наступления уничтожены две единицы техники и точно один танк, а также несколько десятков боевиков ВСУ», — приводит ТАСС слова Рогова.
По его словам, Киев продолжает предпринимать попытки наступления на населённые пункты Вербовое и Новопрокоповка большими силами. Он отметил, что в атаках участвовали до пяти единиц техники и до 30 солдат ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться вблизи острова Алёшкинский под Херсоном.