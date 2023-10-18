Рогов: ВС России ликвидировали несколько десятков солдат ВСУ и танк у Вербового

Российские войска уничтожили несколько десятков украинских военных при пресечении трёх атак противника в районе села Вербового в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В трёх волнах наступления уничтожены две единицы техники и точно один танк, а также несколько десятков боевиков ВСУ», — приводит ТАСС слова Рогова.

По его словам, Киев продолжает предпринимать попытки наступления на населённые пункты Вербовое и Новопрокоповка большими силами. Он отметил, что в атаках участвовали до пяти единиц техники и до 30 солдат ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться вблизи острова Алёшкинский под Херсоном.