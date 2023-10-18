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ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться вблизи острова Алёшкинский

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Российские военнослужащие пресекли попытку украинской армии высадиться в районе острова Алёшкинский в Херсонской области. Об этом заявил представитель оперативных служб региона.
ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться вблизи острова Алёшкинский
  • Gettyimages.ru

По представленным данным, в результате было ликвидировано более 30 украинских военных и четыре лодки.

Как пишет ТАСС, также ВС России удалось уничтожить место скопления живой силы противника в районе населённого пункта Антоновка. Там потери ВСУ составили 10 погибших и шесть раненых солдат, также были выведены из строя три единицы автомобильной техники.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные отступили с передовых позиций на Купянском направлении.

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