ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться вблизи острова Алёшкинский
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По представленным данным, в результате было ликвидировано более 30 украинских военных и четыре лодки.
Как пишет ТАСС, также ВС России удалось уничтожить место скопления живой силы противника в районе населённого пункта Антоновка. Там потери ВСУ составили 10 погибших и шесть раненых солдат, также были выведены из строя три единицы автомобильной техники.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные отступили с передовых позиций на Купянском направлении.