Российские военнослужащие пресекли попытку украинской армии высадиться в районе острова Алёшкинский в Херсонской области. Об этом заявил представитель оперативных служб региона.

По представленным данным, в результате было ликвидировано более 30 украинских военных и четыре лодки.

Как пишет ТАСС, также ВС России удалось уничтожить место скопления живой силы противника в районе населённого пункта Антоновка. Там потери ВСУ составили 10 погибших и шесть раненых солдат, также были выведены из строя три единицы автомобильной техники.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные отступили с передовых позиций на Купянском направлении.