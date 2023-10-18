Марочко: украинские военные отступили с передовых позиций на Купянском направлении

Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные отступили с передовых позиций на Купянском направлении.

Заявление Марочко приводит РИА Новости.

Он отметил, что отказаться от ряда передовых позиций украинским войскам пришлось из-за интенсивной работы в районе Купянска российских истребителей-бомбардировщиков, тяжёлых огнемётных систем и артиллерии.

Кроме того, он заявил о взятии под огневой контроль путей сообщения украинских боевиков для подвоза боеприпасов и личного состава.

По его словам, украинские военные много раз предпринимали попытки отбить передовые позиции, но после провала сделали упор на удержание имеющихся ключевых позиций.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ готовятся к инженерным работам на Купянском направлении, для чего подвозят танковые мостоукладчики.