Марочко: украинские военные отступили с передовых позиций на Купянском направлении
- AP
Заявление Марочко приводит РИА Новости.
Он отметил, что отказаться от ряда передовых позиций украинским войскам пришлось из-за интенсивной работы в районе Купянска российских истребителей-бомбардировщиков, тяжёлых огнемётных систем и артиллерии.
Кроме того, он заявил о взятии под огневой контроль путей сообщения украинских боевиков для подвоза боеприпасов и личного состава.
По его словам, украинские военные много раз предпринимали попытки отбить передовые позиции, но после провала сделали упор на удержание имеющихся ключевых позиций.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ готовятся к инженерным работам на Купянском направлении, для чего подвозят танковые мостоукладчики.