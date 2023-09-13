Марочко: ВСУ подвозят танковые мостоукладчики на Купянское направление
Об этом он заявил РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.
«В районе населённого пункта Сеньково (Харьковская область) отмечено прибытие группы инженерного обеспечения 14-й отдельной механизированной бригады (ВСУ)», — сказал он.
Также Марочко добавил, что на данное направление прибывает всё больше украинских подразделений с соответствующей инженерной техникой.
«Среди прочей техники выявлены танковые мостоукладчики (по внешним признакам схожи с Biber на шасси танка Leopard 1), две установки дистанционного разминирования УР-77, а также танковые минные тралы западного производства», — добавил он.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ сменили тактику при атаках на позиции ВС России в районе Червоная Диброва.