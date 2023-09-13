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Марочко: ВСУ подвозят танковые мостоукладчики на Купянское направление

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Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ готовятся к инженерным работам на Купянском направлении, для чего подвозят танковые мостоукладчики.

Об этом он заявил РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

«В районе населённого пункта Сеньково (Харьковская область) отмечено прибытие группы инженерного обеспечения 14-й отдельной механизированной бригады (ВСУ)», — сказал он.

Также Марочко добавил, что на данное направление прибывает всё больше украинских подразделений с соответствующей инженерной техникой.

«Среди прочей техники выявлены танковые мостоукладчики (по внешним признакам схожи с Biber на шасси танка Leopard 1), две установки дистанционного разминирования УР-77, а также танковые минные тралы западного производства», — добавил он.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ сменили тактику при атаках на позиции ВС России в районе Червоная Диброва.

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