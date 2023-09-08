Марочко: украинские войска сменили тактику атак на Краснолиманском направлении

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ сменили тактику при атаках на позиции ВС России в районе Червоная Диброва.

Его слова передаёт РИА Новости.

«В районе населённого пункта Червоная Диброва отмечается, что вооружённые формирования Украины комбинируют штурмовые действия с позиционными», — сказал он.

По словам Марочко, после «накатов» происходит активная контрбатарейная борьба.

Данная тактика применяется ВСУ, чтобы попытаться выиграть время для перегруппировки, добавил он.

6 сентября стало известно, что более 200 БПЛА украинских силовиков уничтожили бойцы Центрального военного округа за последние несколько месяцев на Краснолиманском участке фронта в Донбассе.