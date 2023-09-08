Марочко: украинские войска сменили тактику атак на Краснолиманском направлении
- AP
Его слова передаёт РИА Новости.
«В районе населённого пункта Червоная Диброва отмечается, что вооружённые формирования Украины комбинируют штурмовые действия с позиционными», — сказал он.
По словам Марочко, после «накатов» происходит активная контрбатарейная борьба.
Данная тактика применяется ВСУ, чтобы попытаться выиграть время для перегруппировки, добавил он.
6 сентября стало известно, что более 200 БПЛА украинских силовиков уничтожили бойцы Центрального военного округа за последние несколько месяцев на Краснолиманском участке фронта в Донбассе.