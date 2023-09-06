Российские военные сбили под Красным Лиманом более 200 БПЛА за последние месяцы
Об этом информирует РИА Новости.
«Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса «Тор-М1»... за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что точность боевого применения позволяет одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей.
Ранее ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ вблизи Первомайского в ДНР.
Также сообщалось, что в районе Серебрянского лесничества войска России накрыли огнём боевиков «Азова»*.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.