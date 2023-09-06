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Российские военные сбили под Красным Лиманом более 200 БПЛА за последние месяцы

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Более 200 БПЛА украинских силовиков уничтожили бойцы Центрального военного округа за последние несколько месяцев на Краснолиманском участке фронта в Донбассе.

Об этом информирует РИА Новости.

«Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса «Тор-М1»... за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что точность боевого применения позволяет одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей.

Ранее ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ вблизи Первомайского в ДНР.

Также сообщалось, что в районе Серебрянского лесничества войска России накрыли огнём боевиков «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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