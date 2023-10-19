При поддержке авиации и огня артиллерии: в Минобороны России заявили об отражении 11 атак ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие группировки «Запад» при помощи ударов авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. По данным МО РФ, киевский режим за сутки потерял в этом секторе до 70 военнослужащих. Ещё шесть атак ВСУ отражено на Краснолиманском направлении, где Украина потеряла свыше 235 военнослужащих убитыми и ранеными.

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» при помощи ударов авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили 11 атак штурмовых групп 14, 32 и 115-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка (Харьковская область) и Макеевка (ЛНР). Об этом заявили в Минобороны России.

Наряду с этим авиация поразила живую силу и технику противника в районе Невского (ЛНР). ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация» и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении благодаря действиям подразделений группировки «Центр», ударам авиации и огню артиллерии отражено шесть атак подразделений ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР).

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Кроме того, авиация поразила живую силу и технику подразделений 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и 40-го полка Нацгвардии в районах н. п. Торское, Ямполовка и Григоровка (ДНР).

Противник потерял свыше 235 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили атаку противника в районе Клещеевки (ДНР).

Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах н. п. Андреевка, Курдюмовка, Яковлевка и Васюковка (ДНР).

Как уточнили в МО РФ, противник за сутки потерял в этом секторе в общей сложности до 260 военнослужащих убитыми и ранеными, а также танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия «Мста-Б», орудие Д-20, две гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика» и гаубица М119 производства США.

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На Южно-Донецком направлении благодаря активным действиям подразделений группировки «Восток» при поддержке авиации и артиллерии поражены живая сила и техника 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки и Старомайорского (ДНР).

Противник потерял в этом секторе до 190 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Запорожском направлении российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Вербовое (Запорожская область). Кроме того, поражены живая сила и техника 65-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область). В результате уничтожены до 40 военнослужащих, а также два танка, пять боевых бронированных машин и два автомобиля.

Наряду с этим в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие «Мста-Б» и гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении уничтожены до 40 украинских военных, а также четыре автомобиля и орудие Д-20.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 154 районах. В районе Авдеевки (ДНР) уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.

Истребительная авиация сбила МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Троицкого (ДНР). Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили в районе Днепропетровска штурмовик Су-25, а в районе н. п. Загрызово (Харьковская область) сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и десять реактивных снарядов системы HIMARS. Уничтожен 61 украинский беспилотник.