Российские войска отразили 11 атак Вооружённых сил Украины на Купянском направлении в течение суток. Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что Киев потерял на данном направлении до 70 военных, танк, а также самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

Накануне сообщалось, что ВС Украины за сутки потеряли до 170 военных на Южно-Донецком направлении.