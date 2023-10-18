ВС Украины за сутки потеряли до 170 военных на Южно-Донецком направлении, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» совместно с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 102-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Червоное Запорожской области.

Как уточнили в ведомстве, потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, два пикапа и противотанковое орудие «Рапира».

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 115 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении.