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Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 170 военных на Южно-Донецком направлении

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ВС Украины за сутки потеряли до 170 военных на Южно-Донецком направлении, сообщает Минобороны России.
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 170 военных на Южно-Донецком направлении
  • AP

Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» совместно с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 102-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Червоное Запорожской области.

Как уточнили в ведомстве, потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, два пикапа и противотанковое орудие «Рапира».

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 115 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении.

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