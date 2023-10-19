Военная хроника рассказала об обстановке в зоне СВО на 19 октября

Военная хроника сообщила об обстановке в зоне проведения спецоперации на Украине на 19 октября.

По данным Telegram-канала, на Купянском участке продолжаются бои у Синьковки. ВСУ стягивают подкрепления к Лиману Первому и Макеевке, опасаясь удара российских войск с востока под Кисловкой и Котляровкой. Кроме того, ВСУ укрепляются у Заречного и Торского.

На северном и южном флангах Артёмовска идут ожесточённые позиционные бои, украинские войска перебросили подкрепления в окрестности Богдановки и Орехово-Васильевки. Кроме того, противник перегруппировывается в районе Клещеевки — Андреевки, что может быть сигналом к новым атакам. Также скопление сил и средств ВСУ фиксируется между Соледаром и Спорным, но логистика украинских войск осложнена на этом участке фронта из-за работы российских «Ланцетов» и авиабомб ФАБ-500.

В Авдеевке ВСУ оказались в незавидном положении, в связи с чем украинское командование направило в данный район дополнительное подкрепление с танками. По разным версиям, речь идёт о Strv 122 и Leopard 2A6.

На Южно-Донецком направлении в Урожайном практически остановлено продвижение украинских войск — по скоплению живой силы противника активно работает авиация и реактивная артиллерия. Накопить достаточно сил для дальнейшего прорыва у ВСУ пока не выходит.

На Запорожском направлении в районе Пятихатки — Лобковое — Степовое — без существенных изменений.

При этом активные боевые действия сосредоточены на Херсонском направлении вдоль устья Днепра и береговой линии Херсона. Российская авиация использует авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 с модулями планирования и коррекции. Особенности местности вынудили противостояние сместиться в формат арт-дуэлей и работы ДРГ.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что ВС России уничтожают ВСУ в трёх котлах.

По данным The Economist, украинские военные рискуют оказаться в котле в Авдеевке.

Также бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС Украины попали в западню под Авдеевкой.