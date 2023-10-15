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Economist: украинские военные рискуют оказаться в котле в Авдеевке

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Российские военные начали наступление на позиции ВСУ в Авдеевке и могут взять в котёл украинцев.

Такое мнение было опубликовано в статье Economist.

«Это одно из крупнейших наступлений России с весны прошлого года, и его цель, похоже, состоит в стремлении взять в котёл украинцев», — говорится в публикации.

По данным издания, украинских военных в Авдеевке уже «окружили с трёх сторон».

Ранее военкор RT Андрей Филатов показал кадры масштабной битвы за Авдеевку с участием танков.

Также бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС Украины попали в западню под Авдеевкой.

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