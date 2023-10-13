Бывший сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС Украины попали в западню под Авдеевкой
- AP
Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По словам Джонсона, ВС России уже пошли в наступление, в частности в районе Авдеевки.
При этом российские войска, вероятно, окружили более 20 тыс. украинских военных, добавил он.
По мнению Джонсона, ВС России продвигаются быстро, поэтому у ВСУ нет возможности остановить их.
Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.
Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что Владимир Зеленский приказал украинской армии действовать по тактике Североатлантического альянса, в результате чего ВСУ терпят поражение.