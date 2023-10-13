Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ могли оказаться в западне под Авдеевкой из-за манёвра Вооружённых сил России.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам Джонсона, ВС России уже пошли в наступление, в частности в районе Авдеевки.

При этом российские войска, вероятно, окружили более 20 тыс. украинских военных, добавил он.

По мнению Джонсона, ВС России продвигаются быстро, поэтому у ВСУ нет возможности остановить их.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.

Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что Владимир Зеленский приказал украинской армии действовать по тактике Североатлантического альянса, в результате чего ВСУ терпят поражение.