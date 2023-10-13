Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что Владимир Зеленский приказал украинской армии действовать по тактике Североатлантического альянса, в результате чего ВСУ терпят поражение.

«Зеленский приказал своей армии, <…> чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО», — сказал Риттер.

По его словам, в результате российские военные уничтожают возвращающихся на фронт украинских солдат.

Как объяснил Риттер, тактика НАТО состоит в прямых массивных ударах по противнику для прорыва линии обороны вместо того, чтобы осуществлять отдельные вылазки небольшими группами.

Экс-разведчик считает, что в НАТО установили искусственные временные рамки для контрнаступления ВСУ в связи с тем, что в мире нарастает усталость от конфликта, а в странах блока истощаются запасы вооружения.

Ранее Военная хроника сообщила о росте потерь западной техники, поставляемой для ВСУ, из-за новой тактики российских войск.