Экс-разведчик Риттер: Зеленский приказал ВСУ применить проигрышную тактику НАТО
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«Зеленский приказал своей армии, <…> чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО», — сказал Риттер.
По его словам, в результате российские военные уничтожают возвращающихся на фронт украинских солдат.
Как объяснил Риттер, тактика НАТО состоит в прямых массивных ударах по противнику для прорыва линии обороны вместо того, чтобы осуществлять отдельные вылазки небольшими группами.
Экс-разведчик считает, что в НАТО установили искусственные временные рамки для контрнаступления ВСУ в связи с тем, что в мире нарастает усталость от конфликта, а в странах блока истощаются запасы вооружения.
Ранее Военная хроника сообщила о росте потерь западной техники, поставляемой для ВСУ, из-за новой тактики российских войск.