Военная хроника сообщила о росте потерь западной техники, поставляемой для ВСУ, из-за новой тактики российских войск.

Ранее в сети появилось видео с уничтожением расчёта украинской САУ CAESAR. По версии Telegram-канала, частое поражение подобных установок может говорить о развитии разведывательно-ударного комплекса ВС России и параллельно о снижении возможностей украинской артиллерии. Предполагается, что в последние несколько месяцев проводилась работа по совершенствованию техники и тактики действий артиллеристов.

«В войсках растёт количество артиллерийских систем, которые после капитального ремонта и модернизации получают новые системы связи и целеуказания, а также системы наведения», — поясняет Военная хроника.

Кроме того, отмечается, что в разведывательно-ударный контур теперь входит больше высокоточных средств поражения и обнаружения. По данным Telegram-канала, увеличиваются площадь и глубина зоны, за которой российские войска регулярно осуществляют наблюдение, притом что у ВСУ сокращается число боеприпасов и артиллерийских орудий. Украинские военные не могут позволить себе продолжительные обстрелы из-за угрозы быть обнаруженными, а потому ограничиваются быстрыми налётами.

При этом российские артиллеристы, напротив, на отдельных направлениях могут держать дежурные дивизионы для контрбатарейной борьбы с кочующей артиллерией ВСУ.

«Такой подход значительно снижает время реагирования и повышает вероятность поражения цели с первого выстрела», — заключили аналитики.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отметил в интервью Rock FOXX, что единственным способом для Украины избежать гибели является провоцирование России и вовлечение тем самым в конфликт НАТО.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США должны либо признать поражение на Украине из-за риска возможной эскалации, либо отправить туда свои войска.

Также в BI отметили, что провал ВСУ показывает слабость тактики НАТО в современных войнах.