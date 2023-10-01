BI: провал ВСУ показывает слабость тактики НАТО в современных войнах

Военный эксперт Майкл Пек выразил мнение, что неспособность ВСУ достичь прогресса на фронте и эффективно использовать западную помощь говорит о слабости натовской тактики в современных войнах.

Об этом пишет Business Insider.

«Беды Украины могут быть предзнаменованием того, что может произойти, если армиям НАТО придётся сражаться без достаточной поддержки с воздуха и материально-технического обеспечения», — говорится в статье.

По словам Пека, сосредоточенность Пентагона на борьбе с повстанцами привела к атрофии навыков, необходимых для ведения крупномасштабной механизированной войны.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что учения НАТО являются частью приготовлений к военным действиям с Россией.

Также в BZ отметили, что возрастают риски военной эскалации между Россией и НАТО из-за Украины.