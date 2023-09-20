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Грушко: учения НАТО являются частью приготовлений к военным действиям с Россией

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Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что учения НАТО в 2024 году являются приготовлением военных действий против российской стороны.
Грушко: учения НАТО являются частью приготовлений к военным действиям с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом пишет ТАСС.

«Это провокационные учения... демонстрация силы», — отметил он.

По словам Грушко, это также часть приготовлений к «военному столкновению с Россией».

С военной точки зрения учения НАТО ничего не дадут, но они ещё раз подчёркивают необходимость реализации решений, которые были приняты для обеспечения западных рубежей России, добавил он.

16 сентября глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что страны Североатлантического альянса проведут в 2024 году крупнейшие после окончания холодной войны учения.

Он заявил, что НАТО не планирует атаковать Россию и не представляет для неё угрозу.

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