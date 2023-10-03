Экс-разведчик Риттер: Украина может избежать гибели, если втянет НАТО в конфликт
По его словам, сегодня всё ведёт к «гибели» Украины, и поменять этот исход можно лишь, спровоцировав изменение баланса сил, задействованных в конфликте.
«Единственным способом, по расчётам украинцев, изменить ситуацию — это провоцировать Россию, чтобы вызвать реакцию, которая заставит НАТО вступить в конфликт», — сказал Риттер.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США должны либо признать поражение на Украине из-за риска возможной эскалации, либо отправить туда свои войска.
Также в BI отметили, что провал ВСУ показывает слабость тактики НАТО в современных войнах.