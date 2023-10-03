Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью Rock FOXX, что единственным способом для Украины избежать гибели является провоцирование Россию и вовлечение тем самым в конфликт НАТО.

По его словам, сегодня всё ведёт к «гибели» Украины, и поменять этот исход можно лишь, спровоцировав изменение баланса сил, задействованных в конфликте.

«Единственным способом, по расчётам украинцев, изменить ситуацию — это провоцировать Россию, чтобы вызвать реакцию, которая заставит НАТО вступить в конфликт», — сказал Риттер.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США должны либо признать поражение на Украине из-за риска возможной эскалации, либо отправить туда свои войска.

Также в BI отметили, что провал ВСУ показывает слабость тактики НАТО в современных войнах.