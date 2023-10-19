Экс-разведчик США Риттер: ВС России уничтожают ВСУ в трёх котлах
- РИА Новости
«Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают», — цитирует его РИА Новости.
По словам Риттера, российские войска перешли в новую фазу ведения спецоперации, в скором времени последует освобождение новых территорий.
По данным The Economist, украинские военные рискуют оказаться в котле в Авдеевке.
Также бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС Украины попали в западню под Авдеевкой.