Российские войска уничтожают ВСУ в трёх котлах в зоне СВО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

«Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают», — цитирует его РИА Новости.

По словам Риттера, российские войска перешли в новую фазу ведения спецоперации, в скором времени последует освобождение новых территорий.

По данным The Economist, украинские военные рискуют оказаться в котле в Авдеевке.

Также бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС Украины попали в западню под Авдеевкой.