RT показал момент удара по тарелке связи Starlink ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили украинскую тарелку спутниковой связи Starlink в посёлке Малиновка в Запорожской области. RT публикует видео ударов.
- Gettyimages.ru
По позициям ВСУ, где находился спутниковый терминал, ударили ракетой, а затем атаковали с дрона.
Как отмечал глава SpaceX предприниматель Илон Маск, спутниковый интернет Starlink создавался не для военных нужд.
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