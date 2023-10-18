RT показал момент удара по тарелке связи Starlink ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили украинскую тарелку спутниковой связи Starlink в посёлке Малиновка в Запорожской области. RT публикует видео ударов.

По позициям ВСУ, где находился спутниковый терминал, ударили ракетой, а затем атаковали с дрона.

Как отмечал глава SpaceX предприниматель Илон Маск, спутниковый интернет Starlink создавался не для военных нужд.