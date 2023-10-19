В МО России сообщили об отражении двух атак ВСУ в районе Вербового

Российские войска отразили две атаки украинских войск в районе Вербового на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Отражены две атаки... ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в районе Вербового за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и два автомобиля.

Ранее в МО России сообщили, что военнослужащие ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили группу военных ВСУ, укрывшихся в блиндаже опорного пункта в районе Вербового в Запорожской области.