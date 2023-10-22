Вооружения, поставляемые странами Запада киевскому режиму, попадали на чёрный рынок, этот факт подтвердило проведённое в ДНР расследование, сообщил советник главы республики Ян Гагин. По его словам, в даркнете было найдено множество предложений о продаже натовского оружия, поставленного Украине и ещё запечатанного в плёнку. Разнообразные образцы вооружений продавались кому угодно, подчеркнул он. Ранее Владимир Путин заявил об отсутствии сомнений в том, что оружие с Украины попадает на Ближний Восток по причине высокого уровня коррупции в стране.

Специальная группа оперативного реагирования, созданная при председателе правительства Донецкой Народной Республики, около года занималась расследованием на тему возможной продажи киевским режимом западных вооружений на чёрный рынок. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

«Мы находили в даркнете массу предложений, оферт на предмет продажи натовского оружия, поставленного Украине. Там были фотографии, видео, на которых были представлены образцы вооружения, которые уже побывали на фронте, они фотографировались в боевых порядках, в окопах, а были образцы вооружения, которые запечатаны ещё в плёнку, они не видели фронта, они только-только приехали на Украину из стран-поставщиков», — сказал он.

По его словам, на чёрном рынке был представлен широкий выбор — от ракет до стрелкового оружия: «И всё это продавалось кому угодно, кто просто заплатит деньги».

Ранее Владимир Путин заявил об отсутствии сомнений в том, что оружие с Украины попадает на Ближний Восток. По его словам, на Украине очень высокий уровень коррупции, там «продают всё, что можно продать», что является одним из условий формирования чёрного рынка оружия.

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Десантники остановили атаку ВСУ в районе Артёмовска

Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения отразили атаку нескольких вооружённых групп ВСУ севернее Артёмовска (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что огонь по украинским боевикам был открыт расчётом 30-мм автоматического станкового гранатомёта АГС-17 «Пламя», который находился в одной из многоэтажек на северо-западной окраине Артёмовска. При этом после серии одиночных выстрелов была осуществлена корректировка огня. В дальнейшем десантники отработали по противнику очередями до полного расхода боеприпасов.

«Продвижение противника было остановлено. Уцелевшие украинские военнослужащие бежали, бросив убитых и раненых», — рассказали в оборонном ведомстве.

Подразделения ВДВ уничтожили несколько групп украинских боевиков к северу от Артёмовска

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры штурма опорного пункта ВСУ на северном фланге Артёмовского направления, в результате которого ивановские десантники взяли в плен троих украинских военнослужащих.

«Восток»

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара и севернее Новодонецкого, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, огнём артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ в районе севернее Приютного, а в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял шесть миномётных расчётов.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ возле населённых пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное, Старомайорское (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

«Центр»

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении артиллерийским огнём, ударами авиации и стрелковым боем были отражены четыре атаки штурмовых групп 21, 63, 67-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

Также было нанесено огневое поражение примерно по 170 целям противника, в том числе по двум командно-наблюдательным и пяти опорным пунктам ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы войска вскрыли и подавили более 20 расчётов полевой артиллерии ВСУ, уничтожив до 100 военнослужащих, две бронемашины, два автомобиля и 152-мм гаубицу Д-30.

«Юг»

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение по десяти скоплениям живой силы противника в районах Марьинки, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, украинские войска потеряли до 260 военнослужащих. Также был нанесён артиллерийский удар по опорному пункту ВСУ в районе Верхнекаменского.

Кроме того, огнём из противотанковых ракетных комплексов были уничтожены боевая бронемашина «Казак» и блиндаж противника в Малоильиновке. Вдобавок подверглись уничтожению боевая машина РСЗО БМ-21 «Град» и 155-мм самоходная артиллерийская установка М-777.

Также было поражено 11 украинских беспилотников.