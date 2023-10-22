Украинский военнопленный рассказал о случаях дезертирства в ВСУ

В армии Украины бывали случаи дезертирства бойцов, рассказал украинский военнопленный Александр Лыска.

«Один паренёк уехал домой, отпросился на похороны, если я не ошибаюсь, бабушки. Мы его отпустили, он уехал — и с концами», — цитирует РИА Новости пленного.

Он отметил, что у его сослуживцев были похожие случаи.

Лыска рассказал, что не хотел идти служить, но не смог избежать мобилизации.

14 октября пленный украинский военнослужащий Александр Бень сообщил, что российские войска уничтожили более 60% 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ за несколько дней в окрестностях Работина.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики на Донецком направлении бросают в «мясные штурмы» неподготовленных военнослужащих из восточной и центральной частей страны.