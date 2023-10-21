Российские войска выбивают западную технику, вынуждая тем самым ВСУ переходить на невыгодную тактику.

«Американская бронетехника... плохо проявила себя на Украине. Европейские БТР... и другие типы техники также оказались хорошими целями для российской артиллерии, вертолётов с противотанковыми ракетами, «Ланцетов» и других дронов, а также мин», — говорится в материале портала Modern Diplomacy.

В издании отметили, что с учётом нынешних условий боя бронетехника не демонстрирует живучести.

В качестве альтернативы применению уязвимой западной техники ВСУ перешли на иную тактику, наступая пехотой без поддержки боевых машин. Однако и это не является удачным решением.

«Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию «мясных штурмов», — заключили журналисты.

14 октября пленный украинский военнослужащий Александр Бень сообщил, что российские войска уничтожили более 60% 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ за несколько дней в окрестностях Работина.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики на Донецком направлении бросают в «мясные штурмы» неподготовленных военнослужащих из восточной и центральной частей страны.