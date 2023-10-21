Modern Diplomacy: ВСУ переходят к «мясным штурмам» из-за потерь западной техники
«Американская бронетехника... плохо проявила себя на Украине. Европейские БТР... и другие типы техники также оказались хорошими целями для российской артиллерии, вертолётов с противотанковыми ракетами, «Ланцетов» и других дронов, а также мин», — говорится в материале портала Modern Diplomacy.
В издании отметили, что с учётом нынешних условий боя бронетехника не демонстрирует живучести.
В качестве альтернативы применению уязвимой западной техники ВСУ перешли на иную тактику, наступая пехотой без поддержки боевых машин. Однако и это не является удачным решением.
«Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию «мясных штурмов», — заключили журналисты.
14 октября пленный украинский военнослужащий Александр Бень сообщил, что российские войска уничтожили более 60% 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ за несколько дней в окрестностях Работина.
Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики на Донецком направлении бросают в «мясные штурмы» неподготовленных военнослужащих из восточной и центральной частей страны.