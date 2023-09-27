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Марочко: восточных украинцев бросают в «мясные штурмы» под Донецком

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Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики на Донецком направлении бросают в «мясные штурмы» неподготовленных военнослужащих из восточной и центральной частей страны.
Марочко: восточных украинцев бросают в «мясные штурмы» под Донецком
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«После очередного штурма наших позиций в районе населённого пункта Спорное, украинские боевики понесли очередные как безвозвратные, так и санитарные потери», — сказал он.

По словам Марочко, во время боестолкновения эвакуацию раненых боевиков ВСУ провели военнослужащие российской армии.

Он добавил, что они не проходили необходимой подготовки и были направлены на фронт из восточной и центральной частей государства.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвинулись в направлении Орехово-Васильевки и Берховки.

24 сентября издание The Times сообщило, что сержант ВСУ, который получил ранение, дезертировал из части после отказа в лечении.

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