Times: сержант ВСУ после ранения отказался возвращаться в часть и дезертировал
Об этом пишет издание The Times.
Двадцатилетний сержант Андрей, который прячется в своём убежище во Львове, рассказал, что получил ранение в плечо и ему отказали в лечении.
Врач предложил выписать ему справку о том, что он непригоден к службе, если он заплатит $1500, заявил сержант.
«Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом», — сказал военнослужащий.
15 сентября военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском направлении зафиксированы случаи дезертирства украинских солдат.