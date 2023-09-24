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Times: сержант ВСУ после ранения отказался возвращаться в часть и дезертировал

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Сержант ВСУ, который получил ранение, дезертировал из части после отказа в лечении.

Об этом пишет издание The Times.

Двадцатилетний сержант Андрей, который прячется в своём убежище во Львове, рассказал, что получил ранение в плечо и ему отказали в лечении.

Врач предложил выписать ему справку о том, что он непригоден к службе, если он заплатит $1500, заявил сержант.

«Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом», — сказал военнослужащий.

15 сентября военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском направлении зафиксированы случаи дезертирства украинских солдат.

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