Военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском направлении зафиксированы случаи дезертирства украинских солдат.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что в результате длительного огневого воздействия артиллерии и точечных ракетно-бомбовых ударов ВКС России в районе Стельмаховки ВС Украины понесли большие потери в личном составе и технике.

При этом на одном из взводных опорных пунктов у Стельмаховки боевики ВСУ запросили у командования разрешение покинуть занимаемые позиции, добавил Марочко.

По его словам, офицер ВС Украины запретил военным это делать, но восемь человек всё же оставили свои позиции.

12 сентября экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на фронте участились случаи дезертирства военнослужащих Вооружённых сил Украины.

В августе бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью London Real, что украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения на передовой.