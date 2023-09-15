Марочко: случаи дезертирства солдат ВСУ замечены на Купянском направлении
- AFP
Об этом сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что в результате длительного огневого воздействия артиллерии и точечных ракетно-бомбовых ударов ВКС России в районе Стельмаховки ВС Украины понесли большие потери в личном составе и технике.
При этом на одном из взводных опорных пунктов у Стельмаховки боевики ВСУ запросили у командования разрешение покинуть занимаемые позиции, добавил Марочко.
По его словам, офицер ВС Украины запретил военным это делать, но восемь человек всё же оставили свои позиции.
12 сентября экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на фронте участились случаи дезертирства военнослужащих Вооружённых сил Украины.
В августе бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью London Real, что украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения на передовой.