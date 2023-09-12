Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на фронте участились случаи дезертирства военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Как он отметил на своём YouTube-канале, на передовой всё больше случаев, когда группы солдат начали сдаваться в плен.

Соскин подчеркнул, что это происходит, так как их «насильно отправили умирать».

В ходе контрнаступления ВСУ понесли большие потери и им не хватает живой силы, в то время как мужчины отказываются добровольно идти воевать, добавил он.

В мае подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские военные после потери Артёмовска (Бахмута) в ДНР стали чаще дезертировать.

27 августа бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью London Real, что украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения на передовой.