Экс-советник Кучмы: на передовой участились случаи дезертирства бойцов ВСУ
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Как он отметил на своём YouTube-канале, на передовой всё больше случаев, когда группы солдат начали сдаваться в плен.
Соскин подчеркнул, что это происходит, так как их «насильно отправили умирать».
В ходе контрнаступления ВСУ понесли большие потери и им не хватает живой силы, в то время как мужчины отказываются добровольно идти воевать, добавил он.
В мае подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские военные после потери Артёмовска (Бахмута) в ДНР стали чаще дезертировать.
27 августа бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью London Real, что украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения на передовой.