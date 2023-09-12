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Экс-советник Кучмы: на передовой участились случаи дезертирства бойцов ВСУ

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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на фронте участились случаи дезертирства военнослужащих Вооружённых сил Украины.
Экс-советник Кучмы: на передовой участились случаи дезертирства бойцов ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Как он отметил на своём YouTube-канале, на передовой всё больше случаев, когда группы солдат начали сдаваться в плен.

Соскин подчеркнул, что это происходит, так как их «насильно отправили умирать».

В ходе контрнаступления ВСУ понесли большие потери и им не хватает живой силы, в то время как мужчины отказываются добровольно идти воевать, добавил он.

В мае подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские военные после потери Артёмовска (Бахмута) в ДНР стали чаще дезертировать.

27 августа бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью London Real, что украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения на передовой.

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