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Пушилин: ВС России закрепились в районе сёл Орехово-Василевка и Берховка

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил, что российские военные продвинулись в направлении Орехово-Васильевки и Берховки.
Пушилин: ВС России закрепились в районе сёл Орехово-Василевка и Берховка
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«По северному флангу (Артёмовска. — RT) у подразделений Вооружённых сил России есть улучшение позиций», — сказал Пушилин.

«Оревохо-Васильевка и Берховка — два направления, это северный фланг», — ответил он на вопрос, закрепились ли ВС России в этих населённых пунктах.

Пушилин также сообщил, что российские военные за последние сутки улучшили свои позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Он добавил, что в данный момент там не только расширена серая зона, но и уничтожено несколько опорных пунктов ВСУ.

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