Пушилин: ВС России улучшили свои позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил, что ВС России за последние сутки улучшили свои позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом пишет ТАСС.

«Авдеевское и Марьинское направления: за последние сутки есть объективные улучшения позиций», — отметил он.

По словам Пушилина, в данный момент там не только расширена серая зона, но и уничтожено несколько опорных пунктов ВСУ.

Ранее командир одного из подразделений ВС России сообщил, что подразделения 150-й мотострелковой дивизии Вооружённых сил России обеспечивают наступление благодаря уничтожению наблюдательных пунктов ВСУ в районе Марьинки.