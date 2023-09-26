Пушилин: ВС России улучшили свои позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Авдеевское и Марьинское направления: за последние сутки есть объективные улучшения позиций», — отметил он.
По словам Пушилина, в данный момент там не только расширена серая зона, но и уничтожено несколько опорных пунктов ВСУ.
Ранее командир одного из подразделений ВС России сообщил, что подразделения 150-й мотострелковой дивизии Вооружённых сил России обеспечивают наступление благодаря уничтожению наблюдательных пунктов ВСУ в районе Марьинки.