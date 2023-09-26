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Пушилин: ВС России улучшили свои позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил, что ВС России за последние сутки улучшили свои позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Пушилин: ВС России улучшили свои позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Авдеевское и Марьинское направления: за последние сутки есть объективные улучшения позиций», — отметил он.

По словам Пушилина, в данный момент там не только расширена серая зона, но и уничтожено несколько опорных пунктов ВСУ.

Ранее командир одного из подразделений ВС России сообщил, что подразделения 150-й мотострелковой дивизии Вооружённых сил России обеспечивают наступление благодаря уничтожению наблюдательных пунктов ВСУ в районе Марьинки.

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