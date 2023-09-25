Бойцы ВС России уничтожили украинские наблюдательные пункты в районе Марьинки

Подразделения 150-й мотострелковой дивизии ВС России обеспечивают наступление благодаря уничтожению наблюдательных пунктов ВСУ в районе Марьинки.

Об этом РИА Новости рассказал командир одного из подразделений ВС России.

Как он отметил, для успешного продвижения российских штурмовиков важно уничтожать наблюдательные пункты ВСУ, так как это лишает украинских военных возможности реагировать.

«Разведподразделением и средствами воздушной разведки в районе Марьинки были обнаружены наблюдательные пункты противника. Все цели были уничтожены», — рассказал российский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении.