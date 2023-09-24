ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении
- РИА Новости
«Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили своё тактическое положение», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что контратака произошла после отражения штурма бригады ВСУ в районе Весёлого.
При обороне российских военных поддерживали авиация и артиллерия.
Ранее сообщалось, что экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-28 уничтожили живую силу ВСУ на Запорожском направлении.