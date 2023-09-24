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ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении

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Российская армия улучшила тактическое положение в районе села Весёлого на Донецком направлении, сообщает Минобороны России.
ВС России улучшили тактическое положение на Донецком направлении
  • РИА Новости

«Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили своё тактическое положение», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что контратака произошла после отражения штурма бригады ВСУ в районе Весёлого.

При обороне российских военных поддерживали авиация и артиллерия.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-28 уничтожили живую силу ВСУ на Запорожском направлении.

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