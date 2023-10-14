Боец ВСУ рассказал об уничтожении более 60% украинской роты у Работина
- AP
«Потери большие там. Всего несколько дней, и от роты в 106 человек остались только 40. И это не в штурмах. Мы просто сидели в окопах, оборонялись», — цитирует его ТАСС.
По словам собеседника агентства, украинских военных отправили на позиции без продуктов и воды.
«Пришлось как-то спасаться. Нам повезло, мы сидели в посадке. Я ел листья акации. Сослуживцы на других позициях точно так же», — добавил он.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что в районе населённого пункта Работино Запорожской области уничтожено два танка украинской армии.