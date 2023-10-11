Рогов заявил об уничтожении двух танков ВСУ в районе Работина

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в районе населённого пункта Работино Запорожской области уничтожено два танка украинской армии.

«За минувшие сутки подбито два вражеских танка и БМП в районе Работино в сторону села Вербового», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил о безуспешной попытке ВСУ атаковать на линии Работино — Копани. В результате украинская армия потеряла боевую машину пехоты и несколько десятков человек.

По словам Рогова, складывается впечатление, что главной задачей украинского командования является «не столько пройти вперёд, сколько уничтожить максимальное количество своих боевиков».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные применяют мало техники на Запорожском направлении, но есть подбитые российскими военными танки Challenger 2 британского производства.