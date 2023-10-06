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Балицкий: ВСУ применяют мало техники, но есть подбитые танки Challenger

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные применяют мало техники на Запорожском направлении, но есть подбитые российскими военными танки Challenger 2 британского производства.
Балицкий: ВСУ применяют мало техники, но есть подбитые танки Challenger
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, командование не даёт технику украинским военным. Они применяют для попытки наступления «максимум два Bradley». 

Губернатор уточнил, что у ВСУ сейчас в основном идёт пехота «невысокого качества».

При этом Балицкий добавил, что иногда ВС России подбивают танки Challenger 2, но это «штучные вещи».

Ранее Минобороны сообщило, что Вооружённые силы Украины в течение недели потеряли более 1745 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении.

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