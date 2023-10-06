Балицкий: ВСУ применяют мало техники, но есть подбитые танки Challenger

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные применяют мало техники на Запорожском направлении, но есть подбитые российскими военными танки Challenger 2 британского производства.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, командование не даёт технику украинским военным. Они применяют для попытки наступления «максимум два Bradley».

Губернатор уточнил, что у ВСУ сейчас в основном идёт пехота «невысокого качества».

При этом Балицкий добавил, что иногда ВС России подбивают танки Challenger 2, но это «штучные вещи».

Ранее Минобороны сообщило, что Вооружённые силы Украины в течение недели потеряли более 1745 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении.