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Российские десантники отбили атаку ВСУ около Артёмовска в ДНР

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Ивановские десантники отбили атаку украинских военных в районе Артёмовска в ДНР.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что украинские военные отступили, бросив убитых и раненых.

Отмечается, что особую роль в отражении атаки сыграл расчёт автоматического гранатомёта АГС-17, который отработал по наступающему противнику.

Ранее ВС России пресекли две попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

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