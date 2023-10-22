Российские десантники отбили атаку ВСУ около Артёмовска в ДНР

Ивановские десантники отбили атаку украинских военных в районе Артёмовска в ДНР.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что украинские военные отступили, бросив убитых и раненых.

Отмечается, что особую роль в отражении атаки сыграл расчёт автоматического гранатомёта АГС-17, который отработал по наступающему противнику.

Ранее ВС России пресекли две попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.