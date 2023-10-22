Российские десантники отбили атаку ВСУ около Артёмовска в ДНР
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что украинские военные отступили, бросив убитых и раненых.
Отмечается, что особую роль в отражении атаки сыграл расчёт автоматического гранатомёта АГС-17, который отработал по наступающему противнику.
Ранее ВС России пресекли две попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Также российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.