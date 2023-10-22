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ТАСС: вэсэушники пытались высадиться у моста под Херсоном, по ним нанесли удар

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Вэсэушники попытались высадить десант у железнодорожного моста под Херсоном, по ним был открыт огонь, сообщил ТАСС представитель оперслужб области. Уничтожены четыре лодки противника и 20 человек из состава ВСУ.
ТАСС: вэсэушники пытались высадиться у моста под Херсоном, по ним нанесли удар
  • РИА Новости

Попытка украинских военных была пресечена соединением группировки войск «Днепр», пишет агентство.

«Пресечена попытка высадки противника в районе малого железнодорожного моста. В результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и 20 боевиков ВСУ», — сказал собеседник.

Удар также нанесён по месту скопления украинских военных у острова Алексеевский. Там, по имеющейся информации, уничтожены 12 бойцов армии Украины.

Ранее российские разведчики в ходе рейда на правый берег Днепра ликвидировали личный состав и оружие ВСУ.

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