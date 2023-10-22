ТАСС: вэсэушники пытались высадиться у моста под Херсоном, по ним нанесли удар
- РИА Новости
Попытка украинских военных была пресечена соединением группировки войск «Днепр», пишет агентство.
«Пресечена попытка высадки противника в районе малого железнодорожного моста. В результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и 20 боевиков ВСУ», — сказал собеседник.
Удар также нанесён по месту скопления украинских военных у острова Алексеевский. Там, по имеющейся информации, уничтожены 12 бойцов армии Украины.
Ранее российские разведчики в ходе рейда на правый берег Днепра ликвидировали личный состав и оружие ВСУ.