ТАСС: вэсэушники пытались высадиться у моста под Херсоном, по ним нанесли удар

Вэсэушники попытались высадить десант у железнодорожного моста под Херсоном, по ним был открыт огонь, сообщил ТАСС представитель оперслужб области. Уничтожены четыре лодки противника и 20 человек из состава ВСУ.

РИА Новости

Попытка украинских военных была пресечена соединением группировки войск «Днепр», пишет агентство. «Пресечена попытка высадки противника в районе малого железнодорожного моста. В результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и 20 боевиков ВСУ», — сказал собеседник. Удар также нанесён по месту скопления украинских военных у острова Алексеевский. Там, по имеющейся информации, уничтожены 12 бойцов армии Украины. Ранее российские разведчики в ходе рейда на правый берег Днепра ликвидировали личный состав и оружие ВСУ.