Узнать больше

ВС России провели рейд на правый берег Днепра

Короткая ссылка
Российские разведчики в ходе рейда на правый берег Днепра ликвидировали личный состав и оружие ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ВС России провели рейд на правый берег Днепра
  • РИА Новости

«Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт. Личный состав противника ликвидирован, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность», — сообщил он.

По словам Сальдо, бойцы в качестве трофеев захватили флаг одной из частей украинских вооружённых формирований и документы.

Кроме того, ВС России сбили три самолёта и вертолёт ВСУ за минувшие сутки.

Накануне в Минобороны сообщали, что за последние сутки российские системы ПВО сбили семь украинских истребителей МиГ-29.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить