ВС России провели рейд на правый берег Днепра

Российские разведчики в ходе рейда на правый берег Днепра ликвидировали личный состав и оружие ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт. Личный состав противника ликвидирован, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность», — сообщил он.

По словам Сальдо, бойцы в качестве трофеев захватили флаг одной из частей украинских вооружённых формирований и документы.

Кроме того, ВС России сбили три самолёта и вертолёт ВСУ за минувшие сутки.

Накануне в Минобороны сообщали, что за последние сутки российские системы ПВО сбили семь украинских истребителей МиГ-29.