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Трофейную ракету HIMARS отправят из ДНР в Москву для изучения специалистами

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Трофейная американская ракета от РСЗО HIMARS, которая была сбита над Донецком накануне, будет отправлена для изучения специалистам ОПК в Москву.

Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Сбитая над Будённовским районом Донецка ракета HIMARS будет отправлена для изучения в Москву», — сказал он ТАСС.

Боеприпас практически не пострадал, основная часть корпуса ракеты оказалась не задетой, подчеркнул он.

21 октября российскими военными была получена трофейная ракета HIMARS.

Почти целый боеприпас американского производства упал на территории Будённовского района города. Значительная часть снаряда сохранилась.

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