В Донецке получили целую ракету РСЗО HIMARS благодаря точной работе ПВО

Трофейная ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS была получена после обстрела Донецка со стороны украинских войск благодаря работе российских систем противовоздушной обороны.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что почти целый боеприпас американского производства упал на территории Будённовского района города. При этом ранее довольно редко удавалось заполучить аналогичные трофеи.

По итогам предварительного осмотра специалистами можно утверждать, что значительная часть снаряда успешно сохранилась.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили несколько ракет из реактивных систем залпового огня по Калининскому и Будённовскому районам Донецка.