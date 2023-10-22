RS: ракеты ATACMS крайне опасны для мирного населения
Об этом пишет Responsible Statecraft.
«Американские ATACMS на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем», — сказал Пичи.
По его словам, кассетная боевая часть этих ракет исключает точечное поражение целей и с высокой вероятностью приведёт к жертвам среди мирного населения.
Ранее посол КНДР в России Син Хон Чхоль заявил, что поставки ATACMS Украине ввергнут Европу в пропасть бесконечной войны.
В МИД России заявили, что поставка ATACMS Киеву указывает на стремление США к эскалации.