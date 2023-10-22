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RS: ракеты ATACMS крайне опасны для мирного населения

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Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи заявил, что ракеты ATACMS, которые США передали Украине, крайне опасны для мирного населения.

Об этом пишет Responsible Statecraft.

«Американские ATACMS на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем», — сказал Пичи.

По его словам, кассетная боевая часть этих ракет исключает точечное поражение целей и с высокой вероятностью приведёт к жертвам среди мирного населения. 

Ранее посол КНДР в России Син Хон Чхоль заявил, что поставки ATACMS Украине ввергнут Европу в пропасть бесконечной войны.

В МИД России заявили, что поставка ATACMS Киеву указывает на стремление США к эскалации.

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