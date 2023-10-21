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Посол КНДР: поставки ATACMS Украине ввергнут Европу в пропасть бесконечной войны

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Посол КНДР в России Син Хон Чхоль заявил, что поставки Вашингтоном ракет ATACMS Киеву могут послужить катализатором бесконечной войны в Европе.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, Украина может использовать ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Эта ситуация не окажет помощь скорому завершению украинского конфликта, которое рекламирует Вашингтон, а станет катализатором, позволяющим ввергнуть всю Европу в «пропасть бесконечной войны», считает посол.

Ранее замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что тайная передача Украине ракет дальнего действия ATACMS указывает на стремление США к эскалации украинского конфликта.

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