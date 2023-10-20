МИД России: поставка ATACMS Киеву указывает на стремление США к эскалации

Тайная передача Украине ракет дальнего действия ATACMS указывает на стремление США к эскалации украинского конфликта, заявил замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон вновь продемонстрировал собственное стремление к дальнейшей эскалации конфликта», — сказал он.

Белый дом ранее подтвердил, что США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки Киеву ракет ATACMS наносят вред и создают новую угрозу. При этом он подчеркнул, что такие поставки не дадут Киеву изменить ситуацию на линии соприкосновения.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допускает, что Запад дойдёт до поставок Украине ядерных зарядов.