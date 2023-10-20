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Медведев допускает, что Запад дойдёт до поставок Украине ядерных зарядов

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Количество поставленного на Украину оружия рано или поздно перейдёт в качество, уверен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев допускает, что Запад дойдёт до поставок Украине ядерных зарядов
  • Gettyimages.ru

«Осколочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные и объёмно-детонирующие заряды превратятся в заряды ядерные», — написал он в Telegram.

Зампред Совбеза отметил, что слова президента США Джо Байдена, назвавшего «разумной инвестицией» выделение денег на поставки оружия для Украины и Израиля, говорят о необратимом ментальном расстройстве.

Он в резкой форме раскритиковал американского лидера, отметив, что это «не просто деменция старого придурка», а философия государственной жизни Соединённых Штатов.

Белый дом ранее подтвердил, что США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки Киеву ракет ATACMS наносят вред и создают новую угрозу. При этом он подчеркнул, что такие поставки не дадут Киеву изменить ситуацию на линии соприкосновения.

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